В Воронеже избивавшая собаку женщина избежала наказания

Жительница Воронежа, которая избивала свою собаку, избежала наказания. Правоохранители не возбудили уголовное дело, поскольку в ее действиях не было состава преступления.

– В статье 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными» есть формулировка: «повлекшее его гибель или увечье» , – пояснили в ГУ МВД по Воронежской области 27 мая.

Напомним, инцидент случился месяц назад – 27 апреля. Очевидцы сняли на видео, как женщина избивает во дворе частного дома дворнягу и выложили его в соцсеть. На кадрах дама избивает свою собаку руками, ногами и палкой, а животное лишь скулит и пытается вырваться от нее.

Зоозащитники написали заявление о случившемся в полицию и забрали собаку к себе за передержку.