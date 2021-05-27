О завершении испытаний нового воронежского самолета ИЛ-112В объявил Путин

Фото – Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК)

Владимир Путин заявил о завершающихся испытаниях доработанного воронежского военного транспортника Ил-112В, который ждет российская военная авиация. Об этом президент РФ рассказал во время своего совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК. Оно прошло сегодня, 27 мая. Стенограмма мероприятия появилась на официальном сайте президента.

Напомним, 30 марта Ил-112В впервые после перепроектирования и доработки конструкций взлетел в небо над Воронежем. Старт был дан с аэродрома авиастроительного предприятия (ВАСО), где производилась его сборка.

Специалисты изучали, как Ил-112 ведет себя в воздухе после доработки: проверяли режимы силовой установки, устойчивость и управляемость. Также смотрели, как действуют основные системы. Полет прошел в штатном режиме и занял не более получаса.

Разработка Ил-112В ведется с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до 5 тонн. Он должен прийти на смену Ан-26. Преимущество его в том, что ИЛ 112В способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос, выдержит самые сложные климатические условия. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность 1,2 тыс. километров.