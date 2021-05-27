В Воронежской области пенсионер перевел аферистам 900 тысяч рублей, защищая накопления

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На уловку мошенников попался 69-летний житель Бобровского района. Он поверил аферистам, якобы звонившим из банка и потерял 870 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 27 мая.

Мошенники по телефону сообщили пенсионеру, что некие «хакеры» завладели его персональными данными и пытаются списать деньги с его счетов. И даже назвали банк. Мужчина пояснил, что в этой финансовой организации у него нет счетов, а есть в другой. Тогда лжесотрудница сказала, что передаст информацию свои коллегам. Действительно, через несколько минут пенсионеру позвонили якобы из того банка, где у него имелись средства. Уже другой липовый сотрудник убедил его снять деньги и перевести их на 48 «безопасных» номеров электронных кошельков. Аферист сообщил, что скоро ему выдадут новый номер счета с повышенной процентной ставкой, который «объединит» все переведенные средства.

Узнал пенсионер, что его обманули только тогда, когда пришел в банк. После этого ему пришлось обратиться в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».