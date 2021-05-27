В Воронежской области в пандемийном году убыль населения составила 44,1%

В 2020 году естественная убыль населения (это разница между число родившихся и умерших людей) в Воронежской области составила 19,2 тысяч человек. По сравнению с 2019 годом убыль населения в регионе выросла сразу на 44,1%. Такую статистику привели 27 мая в Воронежстате.

Как пояснили в ведомстве, за год у нас уменьшилась численность постоянного населения аж на 18,6 тысяч человек. Что касается рождаемости, то в 2020 году в регионе родилось на 2,6% меньше детей, чем в 2019-м. Зато выросло количество умерших – на 16,3%. В 2020 году родилось 19,1 тысяч человек, а умерло – 38,3 тысяч