В Воронежской области осудили мошенника, обманувшего граждан почти на 400 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Нововоронежский городской суд приговорил ранее судимого 39-летнего жителя Новосибирской области, промышлявшего телефонными мошенничествами, к шести годам колонии строго режима. Об этом сообщили в областной прокуратуре 27 мая.

Удалось доказать его вину в пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и 8 попытках – ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено судом, с июня по октябрь 2018 года мужчина звонил на стационарные номера жителей Воронежской области, которые находил в интернете. Как правило, ему отвечали пожилые люди. Пользуясь их доверчивостью и преклонным возрастом, злоумышленник сообщал заведомо ложную информацию о том, что их близкие попали ДТП и для возмещения ущерба требуются деньги. После чего, злоумышленник представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщая различные номера телефонов и банковских карт, на которые необходимо перевести денежные средства.

Общий ущерб от совершенных преступлений составил почти 400 тысяч рублей.

– Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура города готовит исковые заявления о взыскании с осужденного сумм причиненного преступлениями ущерба в пользу потерпевших, – пояснили в надзорном ведомстве.