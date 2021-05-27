В начале 2021 года жители Воронежской области стали меньше тратить деньги

Жители региона стали экономнее? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Доходы всех жителей Воронежской области в первом квартале 2021 года составили 206 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 2,1% больше. Если же эту сумму поделить, получится, что ежемесячный среднедушевой доход за отчетный период составил 29 779 рублей. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Воронежстата.

А вот реальные денежные доходы ( с учетом роста цен) в первом квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го сократились на 4,7%.

Расходы жителей Воронежской области также в первом квартале 2021 года составили 195.4 млрд рублей. Люди стали меньше тратить: правда, всего на 0,6% по сравнению с ситуацией годом ранее.

По подсчетам экспертов в 2021 году воронежцам стало легче купить только водку и капусту - по ним покупательская способность увеличилась на 3 % и на 6 % соответственно. А вот недоступнее стали сахар (на 39 %), картофель (на 37 %), гречневая крупа (на 30 %), подсолнечное масло (на 26 %), яйца (на 21 %), куры (на 18 %) и многое другое.

Увеличилась покупательная способность лишь по одному виду непродовольственных товаров – по мужским курткам (на 4 %). Снижение произошло по холодильникам и сигаретам с фильтром (на 7 %), стиральным машинам (на 6 %), телевизорам цветного изображения (на 5 %), мужским костюмам, женским пальто и джемперам для взрослых (на 3 %).

На рынке платных услуг наблюдалось, по мнению экспертов Воронежстата, увеличение покупательной способности населения по абонентской плате за неограниченный объем местных телефонных соединений (на 3 %), а уменьшение - по плате за холодное водоснабжение и водоотведение (на 4 %) и за электричество (на 2 %). Средний житель области на свои денежные доходы мог совершить в городском транспорте на 16 поездок больше, чем в январе-марте 2020 года.