В Воронежской области строитель пырнул ножом коллегу, приехавшего на заработки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Бобровском полицейским сообщили медики из районной больницы, что к ним доставили пациента с ножевым ранением грудной клетки. Оказалось, мужчина работал здесь на одном их строительных объектов и повздорил с коллегой. Ссора перешла в поножовщину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 27 мая.

По предварительным данным правоохранителей, потерпевший – 49-летний житель Кабардино-Балкарской Республики. Он приехал на заработки на строительство надземного перехода на участке федеральной автодороги М-4 «Дон». Врачи его экстренно прооперировали. Однако, констатировали, что ранение привело к пневмотораксу, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.

Полицейские по горячим следам задержали 45-летнего местного жителя, которого заподозрили в преступлении. Мужчина признался и пояснил, что между коллегами в этот день произошел бытовой конфликт. Иногородний строитель набросился с молотком на задержанного. Тогда злоумышленник взял кухонный нож и нанес им удар в область грудной клетки оппоненту.

Подозреваемый сейчас задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.