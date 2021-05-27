Жительница Воронежа хотела купить брендовые очки, но угодила в ловушку мошенницы

28-летняя местная жительница Воронежа еще 14 января в интернете увидела объявление о продаже брендовых очков. Она связалась с продавцом по телефону. Затем перевела на указанный расчетный счет 7,5 тысячи рублей. Но товар ей так и не доставили, а женщина, разместившая объявление, перестала отвечать на звонки.

Однако мошенницу задержали полицейские. Ею оказалась 25-летняя жительница Московской области. Она живет в городе Красногорск.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские рекомендует гражданам не переводить деньги незнакомцам даже в качестве предоплаты.