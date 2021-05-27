В Воронеже оштрафовали колледж за нарушение норм охраны труда

Нарушения норм охраны труда в работе Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа выявили сотрудники государственной инспекции труда. Ранее в среднем профессиональном учреждении прошла плановая проверка. Об этом 27 мая рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, было установлено, что работодатель допускал водителей к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования.

Сотрудник Гострудинспекции выдал руководству колледжа предписание. Нарушения уже устранили.

При этом добавили, что виновных сотрудников колледжа привлекли к административной ответственности. Им был выписан штраф в размере 125 тысяч рублей.