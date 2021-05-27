В Воронеже директора управляющей компании осудили за растрату 1,3 млн рублей

27 мая Левобережный районный суд приговорил 56-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное предприятие Никольское» Геннадия Белоусова к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Так же мужчине придется заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Если руководитель не обжалует приговор в течение 10 дней, он будет обязан не менять постоянное место жительства без уведомления и периодически являться на регистрацию.

Его признали виновным в крупном ущербе (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, руководитель управляющей компании сам полностью признал свою вину.

- Установлено, что с января 2017 года по декабрь 2020 года у общества с ограниченной ответственностью «УО РЭП Никольское» образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями МКП «Воронежтеплосеть», ПАО «ТНС Энерго Воронеж» и ПАО «Квадра» в размере более 1 млн 300 тысяч рублей. Вместе с тем, денежные средства, полученные от населения для оплаты коммунальных услуг, тратились управляющей компанией на собственные нужды, - сообщили в региональной прокуратуре.