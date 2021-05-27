Воронежца, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера, оштрафовали

Выводы следствия о причастности Хорошильцева к совершению указанного преступления основывались на комплексе доказательств Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Пенсионера из Воронежа Александра Хорошильцева оштрафовали за реабилитация нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе СКР. Пожилому горожанину назначили еще не самое серьезное наказание, ведь ему грозило и лишение свободы до 3 лет.

Как уточнили в прокуратуре Воронежской области, сумма штрафа - 90 тысяч рублей.

Напомним историю воронежца: в мае 2020 он разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

- Выводы следствия о причастности Хорошильцева к совершению указанного преступления основывались на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела, в том числе на результатах компьютерной и портретной судебных экспертиз, показаниях свидетелей, среди которых имеются представители научного сообщества, историки, архивисты, - отметили в СКР.