Воронежец на гироскутере протаранил стоящий на светофоре кроссовер

Место ДТП Фото: Максим ГОРОХОВ

27 мая в 7:20 на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская 45-летний воронежец на гироскутере врезался в стоящий на светофоре автомобиль «Митсубиси Аутлендер». 33-летний водитель иномарки остановился на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП скутерист получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение. Выясняются все обстоятельства, которые привели к аварии, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Место ДТП Фото: Максим ГОРОХОВ

Ранее мы рассказывали, как 26 мая примерно в 22:10 у дома № 7 по улице Кольцовская в дерево и металлическое ограждение влетел автомобиль «Хонда Цивик». За рулем иномарки был 37-летний водитель. По предварительным данным, мужчина был пьян.