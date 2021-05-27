В Воронежской области к 27 мая умерли еще 11 человек от коронавируса

Ситуация по стране

149 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Воронежской области за последние сутки. Общее количество человек с подтвержденным диагнозом выросло до 84 374. Об этом 27 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Выздоровевших также стало больше - 79 836. За день болезнь победили 138 пациентов.

Однако 11 человек спасти не удалось. Они умерли от последствий COVID-19. Общее число умерших в нашем регионе достигло 3 480.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области у 6336 сотрудников медицинских организаций подтверждено наличие COVID-19.