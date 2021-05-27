Воронежцам в мае предлагают вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей

От 80 тысяч рублей предлагают будущему каменщику комплексной бригады и программисту Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

До 150 тысяч рублей обещают соискателям на должность менеджера по продажам смазочных материалов в Воронеже. В нашем регионе эта вакансия стала самой высокооплачиваемой в мае, по данным аналитиков портала «Работа.ру». Если вы хотели бы претендовать на это место, от вас требуется высшее техническое образование и опыт работы в аналогичной сфере - от 5 лет.

До 100 тысяч рублей воронежцы могут зарабатывать на должности инженера по монтажу оборудования, менеджера по оптовым продажам в автомагазине или диспетчера-логиста в транспортной компании, при чем в последнем случае работать можно даже удаленно.

От 80 тысяч рублей предлагают будущему каменщику комплексной бригады и программисту 1С в автомобильной компании.

Однако порой работодатели только обещают высокий доход, а выплачивать его «забывают». Только после вмешательства трудовой инспекции работникам компании АО «СГ«Трейдинг» выплатили почти 274 тысячи долга по зарплатам.