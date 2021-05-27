Пьяный воронежец на «Хонде» протаранил дерево на Кольцовской улице

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

26 мая примерно в 22:10 у дома № 7 по улице Кольцовская в дерево и металлическое ограждение влетел автомобиль «Хонда Цивик». За рулем иномарки был 37-летний водитель. По предварительным данным, мужчина был пьян.

Водитель ехал по улице Кольцовская в направлении улицы Мира и не справился с управлением.

- В результате ДТП пассажир автомобиля, 38-летний мужчина, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.