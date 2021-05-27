На воронежской трассе перевернулась «Шкода»: погиб 35-летний водитель

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

26 мая примерно в 6.00 в Хохольском районе с дороги съехал автомобиль «Шкода Фабиа» и перевернулся. ДТП случилось на 23 километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, за рулем был 35-летний воронежец. Он не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте. Пассажир, 62-летний воронежец, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 126 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах - 4, в районах области - 30. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили десять человек, один человек погиб.