Для воспитанников Воронежского детдома организовали "День доверия"

Фото предоставлено управой Ленинского района

В Воронежском детском доме прошел «День доверия» для учеников 7-х и 9-х классов. Педагоги-психологи Центра творчества и педагогический коллектив МБОУ СОШ № 44 организовали для ребят тренинговые упражнения, провели беседы и подготовили игровую программу.

- В 2020 году учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района присвоили статус экспериментальной площадки для использования передового опыта, ориентированного на работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, - рассказали в управе района.

Дети с интересом включились в диалог с партнерами. Они проявляли активность, были открыты общению и взаимодействию. Подростки делились своими переживаниями, проблемами, достижениями и планами на будущее, получали психологическую поддержку.

Игровой тренинг, направленный на развитие социально-психологических навыков, дал учащимся практический опыт группового взаимодействия, познакомил с некоторыми моделями эффективного общения при решении проблемных задач, а также стимулировал к профессиональному самоопределению.