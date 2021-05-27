На железнодорожном вокзале в Воронеже откроют инфоцентр для туристов

На железнодорожном вокзале Воронеж-1 появится информационный центр для туристов. С его помощью пассажиры смогут узнать об экскурсионных поездах, достопримечательностях города и области, заказать посещение знаковых мест в сопровождении гида. Желающим помогут и в составлении оптимального самостоятельного маршрута для отдыха. Открыть центр планируют 1 августа 2021 года.

Развитие туристического направления стало одной из главных тем технико-технологического совета с участием начальника Юго-Восточной железной дороги Павла Иванова, генерального директора АО «ФПК» Владимира Пястолова, а также представителей администраций регионов обслуживания дороги.

В частности, участники совета обсудили предстоящий запуск экскурсионного ретропоезда по маршруту Воронеж-1 – Графская – Рамонь. Также были рассмотрены проекты двух новых остановочных пунктов Богатырская и Центральный парк в черте Воронежа.