В школах Воронежа могут появиться уроки гимнастики

В программах дошкольного, начального общего и основного общего образования может появиться гимнастика. Инициативу обсудили 25 мая в правительстве Воронежской области.

По словам помощника полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексея Мошкова, сегодня уже подготовлена нормативная база и проработаны программы подготовки специалистов по гимнастике в рамках физической культуры.

Эксперты обсудили вопросы повышения квалификации педагогов в рамках дополнительного профобразования по программам гимнастики.

После совещания в средней общеобразовательной школе № 106 провели открытый урок по программам профессора Ирины Винер-Усмановой.

- Мы были бы очень рады тому, если бы такие уроки были внедрены во всех школах Воронежа. На самом деле эта программа давно реализуется в образовании. Как вы обратили внимание, это не художественная гимнастика, хотя ее элементы, конечно, используются. Разносторонние направления в художественной гимнастике помогают детям гармонично развиваться, - прокомментировала член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики Ольга Цыганкова.