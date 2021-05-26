Воронежские полицейские за сутки изъяли из оборота семь фальшивых купюр

В Воронеже полицейские за сутки изъяли семь поддельных купюр за сутки. Фальшивые деньги выявили во время проведения инкассации в банках. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 26 мая.

Стражам порядка удалось вычислить, где подделками расплачивались. В банки они попали через сетевые магазины, АЗС и аптеки.

Среди изъятых денег были следующие серии:

Четыре по 5 тысяч рублей: ая 85117, ам17356.

Одна в 2 тысячи рублей: АА1282159, АА2044022.

Две по 1 тысяче рублей: ьП39498, аМ24934.

По фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Максимальная санкция по данной статье – 8 лет лишения свободы.