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Общество26 мая 2021 20:12

Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Мы постараемся благоустроить не только победившее в голосовании общественное пространство, но и остальные»

Пока горожане активнее всего выбирают парк «Алые паруса»
Ирина ШАБАНОВА
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Фото предоставлено мэрией Воронежа

Фото предоставлено мэрией Воронежа

Остались считанные дни до завершения голосования Минстроя РФ по отбору территорий для благоустройства в Воронеже, которое стартовало 26 апреля. Последний день, когда можно будет сделать выбор – 30 мая. В голосовании уже приняло участие почти 32 тысячи горожан. Пока с большим отрывом из шести заявленных общественных пространств лидирует парк «Алые паруса». Его предпочли благоустроить 13 тысяч человек. Об этом рассказали в мэрии 26 мая.

Второе место отдано парку Победы, далее идет сквер «Крымский», общественная территория по улице Кропоткина, 4 и замыкают цепочку скверы «Никитинский» и «Футбольный». Впрочем, как говорят в горадминистрации, судя по опыту, результаты могут и измениться. Поэтому они в очередной раз призывают воронежцев активнее высказывать свою позицию.

Напомним, голосование проходит на общероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru. Участвовать можно всем горожанам, достигшим 14 лет, перейдя на сайт https://36.gorodsreda.ru/ (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг»).

Победившая в народном голосовании территория будет благоустроена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в первую очередь. Но это не значит, что про остальные пять забудут.

Как пояснил мэр Вадим Кстенин, таким образом с учетом мнения наших горожан формируются планы на 2022-й год.

– Если количество проголосовавших будет достаточно большое, мы приложим максимум усилий для того, чтобы не одно общественное пространство, какое выберут большинством голосов люди, а все общественные пространства, за которые сейчас люди голосуют, были благоустроены, – прокомментировал градоначальник.

В мэрии не исключают, что малая территория в любом из районов Воронежа, пусть и не такая известная, как парк «Алые Паруса», равнозначно важна для местных жителей.

К примеру, председатель ТОС «Паровозный» Железнодорожного района Татьяна Якунькинская пожаловалась, что подросткам в Отрожке некуда сходить после школы. А если появится здесь сквере «Футбольный», то это будет огромная радость для детей.

– В округе просто негде заняться спортом. И когда сказали, что здесь появится такая возможность, не только я, но и многие родители обрадовались. Конечно, можно посещать, к примеру, для активного отдыха «Алые паруса», но туда не наездишься, а тут – все рядом. Люди придут с удовольствием, тем более – рядом пляж и неплохой. Будем надеяться, что мы победим, – объяснила свой интерес председатель ТОС.

Или, к примеру, сквер «Крымский», где сейчас ставят машины автомобилисты.

– Если здесь будет Крымский сквер, то он станет не просто территорией с газоном и скамеечками, а местом духовного притяжения - рядом школа искусств. Представьте, здесь проходят концерты камерной музыки, оркестр выступает, дети поют. Это же какой-то духовный островок, потому что поблизости, собственно, нет ни одного зеленого кусочка. Для меня благоустройство этого места жизненно важно, – поделилась преподаватель детской школы искусств №1 Надежда Павловна Красикова.

А вот на улице Кропоткина пока расположена парковка.

– У нас деткам негде погулять, мамам с колясками. Взрослым негде заниматься спортом. Если, конечно, здесь будет сквер – это будет очень большое дело для жителей района Донбасская – Плехановская. Я бы хотела, чтобы все жители нашего района проголосовали за общественную территорию, которая нам очень нужна, – сказала руководитель ТОС «Три богатыря» Тамара Казимирова.

В сквере на улице Никитинской тоже давно обветшало оборудование. Здесь уже одним косметическим ремонтом не обойдешься.

– Хотелось бы обновить песочницы, детские горки, лесенки, поставить новые качели. Будем очень рады, если наш сквер удастся выдвинуть в победители, – радеет за это общественное пространство местная жительница Галина Шевченко.

В парке Победы не менее многолюдно, чем в «Алых Парусах». Он давно стал центром притяжения для жителей всего Коминтерновского района и не только. Правда, и к его состоянию есть претензии:

– Побольше бы зелени здесь, и детскую площадку еще одну хотелось бы… – отметила гуляющая с маленьким внуком женщина, представившаяся как Галина Ивановна.