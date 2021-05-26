В воронежском селе утонул 42-летний мужчина, отдыхавший с друзьями

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Тело 42-летнего местного жителя обнаружили 25 мая около 17 часов на пруду Лесном недалеко от села Терновка. По предварительным данным, причиной смерти могло стать утопление. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Воронежской области 26 мая.

О трагедии правоохранителям стало известно со слов знакомых погибшего, которые в этот момент находились рядом.

– При осмотре тела внешневидимых телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти могло стать утопление, – пояснили в следственном управлении.

Тело отправлено на экспертизу. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.