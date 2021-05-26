От Липецка до Бурунди: Tele2 изучила, куда ездили воронежские абоненты на майские праздники

.

Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом компания отметила возросший интерес клиентов к загородным поездкам и посещению областных населенных пунктов.

С 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Республика Адыгея – в этих местах рост числа туристов составил 56% год к году. Топ-3 городов замыкает Санкт-Петербург, в котором побывало на 27% больше клиентов, чем в прошлом году. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Владимир, Калуга, Тула, Нижний Новгород, Тверь и Воронеж. Столицу Черноземья в эти даты посетило на 80% больше туристов, чем в прошлом году.

В майские праздники значительная часть клиентов покинула столицы регионов. Например, в Московской области побывало почти в 5 раз больше клиентов компании, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году туристы чаще ездили и в Ленинградскую область: на майские каникулы туда отправилось в 8 раз больше абонентов Tele2, чем в прошлогодние праздники. Также повышенным спросом пользовались и курорты Краснодарского края (без учета Краснодара) – количество поездок клиентов Tele2 выросло в 11 раз год к году. Еще более высокий рост – в 13 раз – в 2021 году продемонстрировали Крым и Алтайский край.

Воронежские абоненты Tele2 чаще всего ездили в соседнюю Липецкую область – число визитов год к году увеличилось на 20%. По-прежнему популярны среди жителей Воронежа поездки в Белгородскую область: на майские праздники туда отправилось столько же туристов, что и годом ранее. Замыкает тройку самых востребованных направлений Московская область – количество посещений выросло в 2,5 раза относительно прошлого года.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 во время майских каникул выбрали для поездок более чем 170 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии и Эстонии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Фарерские острова, Ямайка, Гибралтар, Монако, Мексика, Кюрасао и Мадагаскар. Воронежские абоненты Tele2 во время майских праздников посетили 44 страны, самыми популярными среди которых стали Украина, Беларусь и Казахстан, а самой необычной – Бурунди.

С 1 по 10 мая абоненты Tele2 скачали почти 4 400 Тб в международном роуминге и в поездках по стране, что более чем в 2 раза превышает трафик за аналогичный период прошлого года. Меньше всего мобильного интернета путешественники потребляли в первый день майских праздников – очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая – это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.