В Воронеже работникам компании выплатили почти 300 тысяч долга по зарплатам

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

После вмешательства трудовой инспекции работникам компании АО «СГ«Трейдинг» выплатили почти 274 тысячи долга по зарплатам. Всего предприятие задолжало деньги 14 сотрудниками. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Воронежской области.

Ранее инспекторы прибыли в компанию, которая занимается розничной торговлей моторным топливом, с проверкой. В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что 14 сотрудников не получили зарплату за январь текущего года.

Виновных надзорное ведомство привлекло к ответственности и сотрудникам деньги вернули.