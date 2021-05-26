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Общество26 мая 2021 16:51

В Воронеже работникам компании выплатили почти 300 тысяч долга по зарплатам

Деньги сотрудникам удалось получить после вмешательства трудовой инспекции
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ирина ШАБАНОВА

После вмешательства трудовой инспекции работникам компании АО «СГ«Трейдинг» выплатили почти 274 тысячи долга по зарплатам. Всего предприятие задолжало деньги 14 сотрудниками. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Воронежской области.

Ранее инспекторы прибыли в компанию, которая занимается розничной торговлей моторным топливом, с проверкой. В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что 14 сотрудников не получили зарплату за январь текущего года.

Виновных надзорное ведомство привлекло к ответственности и сотрудникам деньги вернули.