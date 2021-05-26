Олег Мосолов назначен новым зампредом воронежского облравительства

Возглавлявший департамент образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов пошел на повышение. Губернатор назначил его новым заместителем председателя в правительстве Воронежской области. об этом 26 мая сообщили в пресс-центре облправительства.

Там уточнили, что в структуре региональной власти происходят изменения. Олег Мосолов будет курировать над несколькими департаментами социального блока. Речь идет о ведомствах, отвечающих за образование, культуру, физкультуру и спорт.

При этом первый зампредседателя облправительства Владимир Попов, отвечавший за данные направления ранее, оставит за собой только управление департаментами здравоохранения и соцзащиты.

По словам губернатора, это делается из-за того, что на социальный блок во время пандемии слишком возросла нагрузка.

Также глава области выразил надежду на то, что Олег Мосолов «использует свои лучшие управленческие качества, которые он демонстрировал на предыдущей должности.

Олег Мосолов занял должность, которая оставалась вакантной с 2019 года, после отставки куратора «имущественного» блока Максима Увайдова.