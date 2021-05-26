Дошло до суда дело челябинца, который убил воронежца арматурой из-за громкой музыки в машине

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Уголовное дело об убийстве 22-летнего парня в поселке Панино из-за громкой музыки в машине дошло до суда. На скамье подсудимых окажется 39-летний житель Челябинской области. об этом рассказали в пресс-служба управления СКР по Воронежской области 26 мая.

ЧП произошло вечером 4 марта возле жилых домов на улице Красная Площадь. Здесь кучковалась компания молодых людей. Неподалеку они припарковали автомобиль - из него звучала громкая музыка. Звуки потревожили 38-летнего хозяина близлежащего дома.

По данным следствия, он был пьян. Вышел на улицу, взяв металлическую арматуру, подошел к машине и ударил ею стоящего возле нее парня по голове. Тот умер на месте. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила из-за внутричерепной травмы.

Челябинца задержали в тот же день. Он признал вину частично и сказал, что не хотел смерти парня. Теперь мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.