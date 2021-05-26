Пьяный воронежец поджег шкаф в общежитии

В Воронеже полицейские смогли оперативно задержать поджигателя, благодаря записям видеокамер. Ночью в общежитии на улице Хользунова вспыхнул пожар – в общем коридоре загорелся шкаф. У полицейских сразу возникло подозрение, что огонь возник не без посторонней «помощи». Участковый изъял записи с установленных в коридоре камер видеонаблюдения и увидел на них подозреваемого.

- В ночное время мужчина подошел к шкафу, который стоял в общем коридоре, зажигалкой с двух сторон поджег его и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По подозрению в поджоге задержали ранее неоднократно судимого за кражи 31-летнего жильца этого общежития. В полиции задержанный признал свою вину, объяснив, что был пьян и не осознавал своих действий.

По факту поджога в полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.