В Воронеже заменят аварийный участок водопровода на улице Циолковского

Фото предоставлено "РВК-Воронеж"

Водоканал заменит проблемный участок старого водопровода диаметром 500 мм в районе улицы Циолковского до улицы Отличников. Эта линия проложена еще в 70-е годы прошлого столетия и из-за близкого расположения грунтовых вод сильно повреждена ржавчиной. В последние дни на этом участке несколько раз возникали аварийные ситуации.

- Самый проблемный участок водовода - это территория от переулка Отличников до улицы Ильюшина, - отметили в «РВК-Воронеж». - Учитывая особенности ландшафта, предпочтительным материалом будет полиэтилен: он не подвержен коррозии и обладает достаточной гибкостью, не будет деформироваться при возможных движениях нестабильного грунта.

С учетом подготовки проекта и его согласования, по предварительным оценкам, работы на участке начнутся не раньше 2022 года.