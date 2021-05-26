Жительницу Воронежа осудили за махинации с суррогатным материнством в Туле

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жительнице Воронежа был вынесен обвинительный приговор в Туле за посредничество во взяточничестве при регистрации рождения детей суррогатных матерей для граждан Китая. З3-летнюю женщину приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в СУ СКР по Тульской области 26 мая.

Как установило следствие, а затем суд, женщина работала в частной медицинской организации. Фирма как раз и занималась услугами по подбору суррогатных матерей для граждан Китайской Народной Республики. Днем 4 февраля 2021 года дама передала начальнику отдела комитета ЗАГС 150 тысяч рублей за то, чтобы тот не чинил препятствия в принятии документов и осуществление государственной регистрации рождения детей.

Отмечается, что ранее во время оформления документов на этих детей, рожденных в декабре 2020 года в Туле, возникли сложности. Не было согласия от суррогатных матерей на запись граждан Китая в качестве родителей.

Сотрудница ЗАГСа своевременно сообщила о готовящемся преступлении. Злоумышленницу задержали с поличным на месте преступления. Также по другому уголовному делу проходит и гражданин КНР, который и являлся инициатором взятки. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу.