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Происшествия26 мая 2021 14:08

Воронежская пенсионерка за два дня оформила кредиты и перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

Доверчивая женщина сделала аферистам более 30 переводов
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

На уловку телефонных мошенников попалась 70-лентняя жительница Воронежа. Она за два дня по их советам оформила на себя кредиты и сделала более 30 переводов на их реквизиты. Ущерб составил более 1,2 млн рублей. Только когда неизвестные перестали выходить на связь доверчивая женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 26 мая.

Стражам порядка пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные на мобильный телефон, представились сотрудниками банка. И, как водится, начали запугивать ее, что некие неизвестные пытаются на старушку оформить кредит. Та поверила. Для защиты денежных средств от злоумышленников ей предложили выход. Оперативно оформить на свое имя потребительские кредиты, а затем снять зачисленные денежные средства и перевести их на номера киви-кошелька.

В течение двух дней злоумышленники разводили женщину и оформляли на нее кредиты. За это время она сделала более 30 переводов денежных средств. После выполнения всех рекомендаций звонившие пропали.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Криминал