В Воронеже птицы мешают работам на стройке

Страница сообщества "Сердце леса"- помощь диким животным"

Жительница Воронежа Екатерина, обратилась к зоологам за советом, как быть с гнездом, которое птицы «приклеили» прямо на стене вблизи проведения работ. Девушка рассказала, что сейчас из-за вылупившихся птенцов стройку временно «заморозили», чтобы не тревожить малышей и их родителей. Однако птицы уже соорудили рядом новый «домик» и отложили яйца и туда.

- У нас все в гнездах, и мы весь строительный сезон под них подстраиваемся. Но в этом году перебор. Птицы загнездились почти на станке, где делаются блоки. Если мы не начнем работы, то будем в огромных долгах, - сетует Екатерина на странице сообщества "Сердце леса" - помощь диким животным" в соцсети "Вконтакте".

Девушка спрашивает совета, как можно безопасно перенести гнездо с птенцами, чтобы родители их не бросили. Специалисты порекомендовали набраться терпения, постепенно передвигать «домик» и наблюдать за поведением птиц.