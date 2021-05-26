В Воронеже иномарка сбила на «зебре» 44-летнюю женщину: она в больнице

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла сегодня утром в Воронеже в час-пик, примерно в 8:25. У дома № 9/2 по бульвару Победы молодой человек на «Chevrolet Lacetti» сбил 44-летнюю женщину на «зебре». Пострадавшую по скорой увезли в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 26 мая.

По предварительным данным, за рулем находился 21-летний водитель. Он двигался по бульвару Победы со стороны улицы 60-й Армии в направлении улицы Маршала Жукова. Столкновение произошло в тот момент, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести. Она госпитализирована в медучреждение.

Полицейские проводят проверку.