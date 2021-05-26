В Воронеже разыскивают 28-летнюю девушку в ботинках со стразами

Фото поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В Воронеже начали поиски пропавшей 28-летней Натальи Осташевской. Последний раз ее видели в воскресенье, 23 мая в Левобережном районе. После того, как она ушла из дома, на связь больше не выходила. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку 26 мая.

Наталья Осташевская ростом 165 см, плотного телосложения. У нее голубые глаза и темно-русые волосы.

Она обулась в ботинки со стразами, а вот в какой одежде была девушка в день исчезновения – неизвестно.

Если вы что-то знаете о местонахождении Натальи Осташевской, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.