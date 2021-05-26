Артем Копылов: Для кандидатов предварительное голосование дает возможность показать себя, рассказать о своих достижениях и заручиться поддержкой людей

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Предварительное голосование партии «Единая Россия» проходит с 24 по 30 мая. Процедура организована по максимально открытой модели — преимущественно онлайн. Принять участие в голосовании можно на сайте PG.ER.RU. Итоги подведут к 1 июня.

По мнению участника предварительного голосования, депутата Воронежской областной Думы Артема Копылова, процедура позволяет в честной и открытой борьбе отобрать кандидатов, которые будут представлять партию на выборах.

«Для кандидатов предварительное голосование дает возможность показать себя, рассказать о своих достижениях и заручиться поддержкой людей. Тем более это полезно для молодежи. Когда ты на равных участвуешь в проекте с авторитетными людьми, с теми, кто долгое время находится в политике, то, естественно, тебя замечают.

Я выдвигаюсь от партии «Единая Россия» потому, что это масштабная политическая сила, благодаря которой многое сделано и делается и в регионах, и в стране. «Единая Россия» объективно остается партией-лидером.

Я являюсь руководителем предприятия по выпуску конвейерных зерносушилок. За пять лет наш завод занял лидирующие позиции по выпуску данной продукции в России и за рубежом. Ежегодно мы выпускаем инновационную продукцию. И даже в пандемию увеличили и объемы производства, и штат сотрудников. Я знаю, как работают производственные предприятия и уверен, что в нашей стране большой потенциал для развития промышленности. И готов применять накопленные знания для того, чтобы наш промышленный потенциал рос и укреплялся»,- отметил Артем Копылов.

Добавим, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.