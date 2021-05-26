Фото управления по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области

В Воронеже готовят к реставрации Флигель на улице Сакко и Ванцетти. Проект реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба ремесленной управы: Флигель (дом, где находился 1-й горком комсомола)» уже получил согласование. Об этом 26 мая поделилось на своей официальной странице в соцсетях управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области.

Заказчиком выступит Фонд капитального ремонта (ФКР) многоквартирных жилых домов Воронежской области. Проектными работами займется воронежская компания ООО «CТЕПС».

Как рассказали в управлении, будут отремонтированы фасады, лестницы. Также специалисты восстановят утраченные и поврежденные декоративные элементы из кирпича, заменят окна и двери, благоустроят кровлю, системы водоотведения и подъездные ворота.

Здание достаточно старинное. Его построили еще в 1900 году. До 1917 года в доме и флигеле располагалась Воронежская Ремесленная управа, администрация управы и Ольгинская ремесленная богадельня. Кроме того, в 1918 году здесь был первый городской комитет комсомола и редакция журнала «Юный пролетарий».