В Воронежской области более 6 тысяч медиков переболели коронавирусом

В настоящий момент на лечении в медицинских организациях находятся шесть медиков Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области у 6336 сотрудников медицинских организаций подтверждено наличие COVID-19. Об этом «КП-Воронеж» 26 мая сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По данным Федерального регистра лиц, больных коронавирусом, в настоящий момент на лечении в медицинских организациях находятся шесть человек, которые сами профессионально связаны с этой сферой.

- Кроме того, по случаям смерти медицинских работников в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей осуществлено 15 единовременных страховых выплат в размере по 2 752 452,00 рублей каждая (на сумму 41,29 млн. руб.), предусмотренных п. 4 (а) Указа № 313, - уточнили в облздраве.

Отметим, что на утро 26 мая региональное управление Роспотребнадзора подтвердило 147 новых случаев лабораторно выявленного коронавируса. Общее количество заболевших с начала эпидемии жителей Воронежской области достигло 84 225 человек.