Дворец бракосочетания в Воронеже после реконструкции должен сохранить оригинальную архитектуру

По условиям контракта подрядчик обязан сохранить архитектурный облик Дворца бракосочетаний, который расположен в доме №11 на площади Ленина. Реконструкция пройдет под контролем департамента строительной политики области, управления по охране объектов культурного наследия и самого управления ЗАГС.

Ранее мы сообщали, что с 7 июня по 30 сентября будет идти ремонт кровли и фасада воронежского Дворца бракосочетания. Фасад здания затянут специальным полотном. Так что молодоженам, планирующим церемонию в этом месте, предстоит подумать, как пройдет, например, фотосессия. С другой стороны стоимость торжественного сопровождения государственной регистрации брака в этот период снизится на 10%.

Последний капитальный ремонт Дворца бракосочетаний в Воронеже проводился 15 лет назад. Как сообщили в пресс-службе правительства области, сегодня необходимо ликвидировать локальные протечки кровли, устранить трещины на фасаде, предотвратить разрушение лепнины цоколя и восстановить штукатурку.

У воронежцев возникали опасения: не изменит ли подрядчик запоминающийся фасад на что-то попроще? Однако здание Центрального ЗАГСа находится в перечне объектов культурного наследия регионального значения. В облправительстве подчеркнули, что целостность и сохранность его архитектурного ансамбля является первоочередной задачей. Поэтому основными условиями для участия в электронном аукционе стали наличие действующей лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и положительного опыта по выполнению аналогичных работ.