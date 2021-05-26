Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 11:55

Дворец бракосочетания в Воронеже после реконструкции должен сохранить оригинальную архитектуру

Последний капитальный ремонт здания проводился 15 лет назад
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

По условиям контракта подрядчик обязан сохранить архитектурный облик Дворца бракосочетаний, который расположен в доме №11 на площади Ленина. Реконструкция пройдет под контролем департамента строительной политики области, управления по охране объектов культурного наследия и самого управления ЗАГС.

Ранее мы сообщали, что с 7 июня по 30 сентября будет идти ремонт кровли и фасада воронежского Дворца бракосочетания. Фасад здания затянут специальным полотном. Так что молодоженам, планирующим церемонию в этом месте, предстоит подумать, как пройдет, например, фотосессия. С другой стороны стоимость торжественного сопровождения государственной регистрации брака в этот период снизится на 10%.

Последний капитальный ремонт Дворца бракосочетаний в Воронеже проводился 15 лет назад. Как сообщили в пресс-службе правительства области, сегодня необходимо ликвидировать локальные протечки кровли, устранить трещины на фасаде, предотвратить разрушение лепнины цоколя и восстановить штукатурку.

У воронежцев возникали опасения: не изменит ли подрядчик запоминающийся фасад на что-то попроще? Однако здание Центрального ЗАГСа находится в перечне объектов культурного наследия регионального значения. В облправительстве подчеркнули, что целостность и сохранность его архитектурного ансамбля является первоочередной задачей. Поэтому основными условиями для участия в электронном аукционе стали наличие действующей лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и положительного опыта по выполнению аналогичных работ.