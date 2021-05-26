Воронежец прописал у себя в квартире 16 иностранцев

Полицейские в очередной раз нашли в Советском районе Воронежа «резиновую» квартиру, в которой были зарегистрированы 16 иностранных граждан. При этом никто из них в реальности по месту прописки не проживал. Всех их за вознаграждение зарегистрировал 34-летний воронежец, уже однажды судимый за аналогичное преступление.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Нарушителю закона грозит заключение на срок до трех лет. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.