В Воронеже вооруженный ножом бомж пытался отнять пистолет у полицейского

Подозреваемого заключили под стражу Фото: из архива «КП»

Драка со стрельбой произошла 19 мая в подъезде дома на улице Любы Шевцовой в Воронеже. Вечером в полицию позвонила жительница дома и сообщила, что ее мужу угрожает ножом неизвестный мужчина на лестничной площадке. На вызов прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. Дебошир оказался ранее судимым за убийство 52-летним воронежцем, без определенного места жительства. Он занял оборону в подвале дома с ножом в руках. Полицейские потребовали, чтобы мужчина бросил оружие и вышел, но тот не реагировал, а, наоборот, начал наступать, пытаясь выхватить у полицейского табельное оружие. В процессе потасовки пистолет непроизвольно выстрелил два раза. Одна пуля попала в полицейского, вторая – в хулигана. Обоих госпитализировали.

В отношении 52-летнего мужчины в СУ СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемого заключили под стражу.