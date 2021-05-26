В Воронеже 8-летний пассажир попал в больницу после массового ДТП

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Во вторник около 16.40 в Воронеже на улице Междуреченская произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации полиции, 27-летняя женщина на автомобиле «Daewoo Matiz» при повороте налево не пропустила автомобиль «JAС», двигавшийся во встречном направлении. Машины столкнулись, после чего «Matiz» отбросило на «Kia Rio», который стоял на второстепенной дороге, пропуская имеющий преимущества транспорт.

В результате аварии пострадали два человека: автоледи из малолитражки и ее 8-летний пассажир. Оба они попали в больницу с различными травмами.

Полицейские начали проверку обстоятельств и причин ДТП.