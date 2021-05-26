С начала года жителям Воронежской области вернули десятки тысяч переплаченных за коммуналку рублей

Суммы в квитанциях постоянно растут Фото: из архива «КП»

С начала 2021 года Государственная жилинспекция Воронежской области провела почти 300 проверок законности начисления коммунальной платы жильцам по их обращениям. Так, например, жильцы дома №34 по улице Жигулевской и №14 по улице Адмирала Чурсина смогли получить перерасчет за отопление в размере более 13 тысяч рублей. А житель Кантемировки вернул 3 тысячи, после того, как ГЖИ выяснила, что общедомовой счетчик тепла был неисправен.

Воронежцы с улицы Брянской,15а после проверки узнали, что начисление за отопление с октября 2019 года по ноябрь 2020 года им проводили с нарушением. Благодаря вмешательству ГЖИ жильцам 17-тиэтажного дома вернули более 160 тысяч переплаты.

Перерасчет на сумму свыше 43 тысяч получили и жители дома № 33/8 по улице Красноармейской в Воронеже. Им во время капремонта с декабря прошлого года не подавали горячую воду.

Жители многоквартирного дома № 9 по улице Полевой в Новой Усмани вернули за холодную воду почти 60 тысяч рублей, а воронежцы из домов № 47 по улице Переверткина и № 9/3 по Ленинскому проспекту – 6 тысяч переплаты за освещение мест общего пользования.

Проведенный ГЖИ перерасчет платы за сбор и вывоз ТКО позволит вернуть 16 тысяч жителям Борисоглебского городского округа, Грибановского, Поворинского, Семилукского, Подгоренского и Кантемировского районов.