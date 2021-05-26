Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 8:27

Постановка воронежского «ЭлектроТеатра» заставила зрителей плакать

Актеры показали спектакль «Клен ты мой опавший»
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото управы Коминтерновского района

Фото управы Коминтерновского района

Народный самодеятельный коллектив «ЭлектроТеатр», созданный на базе завода «Электросигнал», показал новую постановку по сценарию нереализованного фильма «Клен ты мой опавший», написанному советским классиком Эфраимом Севелой.

- Художественный руководитель «ЭлектроТеатра» профессиональный актер и режиссер, выпускник режиссерского факультета Московского Высшего театрального училища имени Щукина Дмитрий Жердев-Дубровский, - рассказали в управе Коминтерновского района.

Самодеятельные актеры не пафосно, а просто, по-человечески передали драму судьбы военного поколения, чем вызвали слезы на глазах зрителей. По окончанию спектакля публика аплодировала стоя.