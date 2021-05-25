Роспотребнадзор назвал воронежские пляжи, где не стоит купаться

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники Роспотребнадзора в мае - в преддверии купального сезона - взяли 261 пробу воды в местах отдыха. Санитарные врачи не рекомендуют использовать водоемы для купания, если качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. А такие есть.

Например, на пляже на берегу реки Усмань в Боровом (ул. Пляжная, 1в) в 48 раз превышено содержание общих колиформных бактерий, а энтерококков - в 1,3 раза. Загрязнены бактериями также водохранилище на реке Федоровка и пляж на пруду Титаревский в Кантемировском районе.

Неудовлетворительные результаты проб по санитарно-химическим показателям обнаружили не только в Боровом, но и на пляжах баз отдыха «Маяк» и «Сосновый Бор» под Воронежем. А также на пляжах «Золотая рыбка» и «Солнышко» на реке Сухая Россошь и на пляже «Пески» на реке Черная Калитва в Россошанском районе. В Ольховатском – на пляжах «Детский» поселка Болышие Базы и «Песчанка» поселка Малые Базы на реке Черная Калитва. В Подгоренском районе - на пляжах сел Колодежное и Белогорье на Дону. В Кантемировском - водохранилище реки Федоровка, на пляже на пруду Титаревский.

Песок загрязнен микробами на пляжах в Боровом и у СК «Локомотив» на улице Панфилова в Воронеже.