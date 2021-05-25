Водяные лилии вернутся в озеро в Воронежском центральном парке после его очистки

Так озеро выглядит сейчас Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Воронежцев, гулявших на прошлой неделе в Центральном парке города, насторожило, что некогда украшавшие местное озеро водяные лилии, куда-то исчезли. В социальных сетях горожане начали делиться мнением, что сорная трава победила красивые цветы. Но следом из водоема исчезла и сама вода.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, еще на прошлых выходных начались работы по очистке водоема и прилегающей к нему территории в Воронежском центральном парке.

- Высаженные в прошлом году нимфеи (водяные лилии), хорошо пережили зиму и с наступлением благоприятных погодных условий начали расти, что привело к естественному образованию тины. На время очистки водоема растения были перенесены подрядной организацией в место временного хранения, обследованы и теперь ожидают возвращения в привычную среду. Завершить работы планируется к концу этой недели, - сообщили в пресс-службе городской администрации.