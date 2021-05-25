Воронежца, подозреваемого в расчленении жены, отправили в СИЗО

25 мая по ходатайству следователей 61-летнего подозреваемого в убийстве жены, которое произошло на ул. Шишкова, заключили под стражу до 22 июля 2021 года.

Напомним, 22 мая в подъезде одного из домов, а также в лесном массиве поблизости местные жители обнаружили фрагменты тела. Жители многоэтажки своими глазами видели, как мужчина выносит на лестничную площадку окровавленные сумки с частями тела. Предполагают, что останки могут принадлежать 53-летней женщине. По подозрению в убийстве задержали ее 61-летнего мужа, который вину в убийстве отрицает.

- Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.