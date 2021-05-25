Умерла жительница Воронежской области, которую поджег ревнивый муж

В Россошанском районе умерла 53-летняя женщина, которую поджег муж. Она скончалась в больнице 11 мая, через три дня после инцидента, подтвердили в региональном следственном управлении СК России. Напомним, у потерпевшей было обожжено 70% тела.

ЧП произошло днем 8 мая на хуторе Копанки. Пьяный 54-летний муж заподозрил жену в неверности, толкнул жену на диван, облил ее из канистры дизельным топливом и поджег покрывало. Пламя перекинулось на женщину, она выскочила на улицу, добежала до расположенного рядом пруда и прыгнула в него. Подоспевшие на шум соседи вызвали «скорую» и потерпевшую увезли в реанимацию. Мужчина, на которого возбудили уголовное дело за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, сейчас находится в СИЗО.