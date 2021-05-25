В Воронежской области могут появиться новые льготы для ряда категорий граждан
В ходе традиционной встречи накануне отчета за 2020 год главы региона перед заксобранием, парламентарии подняли вопрос о разработке дополнительных мер поддержки для многодетных семей и граждан старшего поколения
Соответствующие законодательные инициативы будут рассмотрены с привлечением экспертов регионального правительства, а некоторые из них, возможно, начнут действовать уже со следующего года, отметил губернатор Александр Гусев.