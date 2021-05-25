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Общество25 мая 2021 17:54

В Воронежской области могут появиться новые льготы для ряда категорий граждан

В ходе традиционной встречи накануне отчета за 2020 год главы региона перед заксобранием, парламентарии подняли вопрос о разработке дополнительных мер поддержки для многодетных семей и граждан старшего поколения
Источник:kp.ru
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Соответствующие законодательные инициативы будут рассмотрены с привлечением экспертов регионального правительства, а некоторые из них, возможно, начнут действовать уже со следующего года, отметил губернатор Александр Гусев.

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