СберБанк снова снижает ставки по программе льготной ипотеки

При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заёмщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых.

Напомним, ровно месяц назад банк уже снижал ставку по этой программе на 0,35 процентного пункта.

Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления ПАО СберБанк: «Больше 90% ипотеки с господдержкой оформляется именно с использованием электронной регистрации сделки. Это удобно и быстро. Мы решили в очередной раз улучшить условия по продукту, снизив ставку ещё ниже — до 5,55%. Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе «Господдержка 2020» банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 млрд рублей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что программа субсидирования процентной ставки по ипотеке продолжает оказывать положительный эффект на рынок и поддерживать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия.»

По словам Кирилла Царёва, стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет от 6,05% годовых. Действуют и другие дополнительные льготные условия — например, в рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.

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