Будут судить воронежца, убившего кавалера знакомой кухонным ножом

Следователи передают в суд дело 44-летнего воронежца, обвиняемого в убийстве и краже. Преступления он совершил накануне Женского дня.

7 марта 2021 года в одном из домов на ул. Ватутина выпивали 37-летняя хозяйка с 38-летним мужчиной. Через какое-то время они поругались, женщина потребовала покинуть квартиру, однако гость отказался. Тогда хозяйка позвала на помощь 44-летнего знакомого, который приехал и заставил гостя уйти. Однако позднее выгнанный мужчина вернулся и потребовал от обидчика объяснений. Заступник, уже под градусом, вышел во двор на разборки с кухонным ножом и ударил вернувшегося мужчину прямо в сердце. Последний умер на месте. Тогда обидчик еще и выкрал у него из кармана куртки телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Теперь его будут судить.