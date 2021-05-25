В Воронеже выступит Кубанский казачий хор

Кубанский казачий хор, фото Event-Hall

27 мая в Воронеж приедет Кубанский казачий хор. Коллектив привезет поклонника концертную программу "В день весеннего равноденствия", она посвящена дню рождения художественного руководителя и главного дирижера труппы Виктора Захарченко, который в конце марта отметил 83-летие.

Выступление легендарного коллектива порадует любимыми народными и авторскими произведениями, среди которых «Тихая моя Родина», «Роспрягайтэ, хлопци, конэй», «Вижу чудное приволье».

Концерт пройдет 27 мая в Event-Hall, начало в 19.00.